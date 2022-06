Elezioni a NordEst, ribaltone a Feltre: vince Fusaro, primo sindaco donna. A Verona Tommasi batte Sboarina e Tosi sorride

Posted on

Un nucleo gelido proveniente dalla Russia farà irruzione sull’Italia sotto forma di burrasche di vento e precipitazioni che risulteranno nevose a quote via via più basse soprattutto al Sud NordEst (Adnkronos) – Nelle prossime ore un nucleo gelido proveniente dalla Russia farà irruzione sull’Italia sotto forma di burrasche di vento e precipitazioni che risulteranno nevose a quote […]