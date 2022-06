Parapendio precipita in Valle dei Laghi: pilota trasferito al Santa Chiara. Molti incidenti anche in moto

Un giovane di 28 anni, residente a Ville d’Anaunia, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere precipitato con il parapendio in Valle dei Laghi

Trento – Il pilota era decollato dal Monte Gazza in direzione Vezzano e, tentando un brusco atterraggio, è precipitato fra i boschi posti ad ovest dell’abitato di Lon. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 14 da parte di un secondo pilota, in volo insieme all’amico.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre tre operatori della Stazione Trento – Monte Bondone si mettevano a disposizione, raggiungendo il posto.

Dopo una difficoltosa localizzazione, l’elicottero ha sbarcato il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica poco distanti, per via della vela ancora aperta al suolo. Una volta stabilizzato, l’uomo – cosciente ma poco collaborante per via del dolore – è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Si raccomanda ai piloti di valutare attentamente le condizioni del vento e le previsioni meteorologiche prima del decollo, modulandole sulla propria esperienza di volo.

In breve

Si cerca anche con l’ausilio dei droni dei vigili del fuoco un 19enne di Andriano disperso dal pomeriggio di domenica 26 giugno nel lago grande di Monticolo. Oltre che nello specchio d’acqua, le squadre di ricerca sono impegnate nelle zone limitrofe. Il ragazzo era uscito in acqua con il suo Sup, stand up paddle, una sorta di tavola da surf con pagaia. A dare l’allarme intorno alle 19 un amico che era con lui al lago e che non lo ha più visto tornare a riva.

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di domenica 26 giugno poco dopo le 16.30 sulla statale 140 all’altezza del bivio per la frazione di Castello, nel comune di Pellizzano, in val di Sole. Coinvolte una Golf e due moto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Mezzana, intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Pellizzano. Quattro le persone rimaste ferite, i due centauri – uno dei quali è rimasto a terra incosciente dopo l’urto ed è grave – e due occupanti della vettura. Molti altri incidenti in moto in queste ore, in tutto il Triveneto.

Una donna tedesca di 50 anni ha perso la vita a Punta Cervina – la cima più alta delle Alpi Sarentine – a circa 2.700 metri di quota. Sarebbe scivolata e poi precipitata. Oltre ai soccorritori, che nulla hanno potuto fare per la vittima, sono intervenuti i carabinieri di Sarentino.