Covid, a Trento 30 nuovi contagi, zero decessi. A Bolzano 67 nuovi casi positivi

Il dato che salta all’occhio nel bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riguarda il numero di tamponi effettuati: oltre 13.000, con l’individuazione di ‘appena’ una trentina di nuovi contagi. Per quanto riguarda gli altri dati, scendono a 17 i posti letto covid occupati negli ospedali trentini e si conferma l’assenza di decessi

Trento/Bolzano – Sono stati analizzati 12.761 tamponi antigenici a Trento, dei quali 22 sono risultati positivi. I 371 test molecolari invece hanno individuato 8 nuovi casi positivi e confermato 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Migliora come anticipato la situazione negli ospedali dove c’è stato 1 solo nuovo ingresso al quale si contrappongono 2 dimissioni. Quindi sono 17 i pazienti ricoverati, di cui sempre 2 in rianimazione. 17 anche i nuovi guariti che portano il totale a 47.165. Intanto le vaccinazioni proseguono e questa mattina hanno toccato quota 774.296, cifra che comprende 355.620 seconde dosi e 7.461 terze dosi.

La situazione a Bolzano

La Provincia di Bolzano non fornirà più gratuitamente alle farmacie i kit per i test antigenici per la rilevazione del Covid-19. Lo ha deciso la giunta provinciale: “Non si possono fare sconti a spese del contribuente”.

Nelle ultime 24 ore, in Alto Adige sono stati accertati 67 nuovi casi positivi al Covid-19. Lo riferisce l’Azienda sanitaria provinciale. Dei nuovi casi di infezione, 27 sono stati rilevati sulla base di 817 tamponi pcr (222 dei quali nuovi test) e 40 sulla base di 14.765 test antigenici.

Non vengono segnalati nuovi decessi e rimangono sostanzialmente stabili i ricoveri che sono 32: in terapia intensiva vengono assistiti 7 pazienti Covid-19 e nei normali reparti ospedalieri 25 (uno in meno rispetto ad ieri). Inoltre, 11 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.447 (79 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 86 per un totale di 77.858 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.