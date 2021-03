Egna, Rogo distrugge sottotetto di un condominio a Laghetti (VIDEO)

Un inquilino ferito alla mano

Egna (Bolzano) – Un rogo ha gravemente danneggiato un condominio a Laghetti di Egna. L’incendio è scoppiato nel sottotetto dell’edificio, verso le ore 5.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, la Croce bianca e i carabinieri.

I 16 inquilini hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Una persona ha riportato ustioni a una mano. Verso le ore 7 le fiamme erano sono controllo. Gli appartamenti nel sottotetto sono inagibili.

In breve

Trento, Arcivescovile: tetto in fiamme. Il fumo, insieme alle fiamme, è partito molto probabilmente da un corto circuito all’impianto dei pannelli solari. Da qui il fuoco ha intaccato il tetto sotto al quale si trovano le soffitte. Lo studentato vero e proprio si trova al piano sottostante, tutti i giovani sono stati fatti evacuare.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato complesso ed articolato, sono stati utilizzati mezzi particolari visto l’altezza dell’edificio. Per spegnere le fiamme, visto che si trattava di una questione elettrica non è stata usata acqua bensì schiuma.