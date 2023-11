Due migranti investiti e feriti da un treno a Bolzano: uno di loro è deceduto

Diretti probabilmente al centro “emergenza freddo”, sono stati investiti sui binari da un Frecciarossa. I due uomini stavano attraversando i binari mentre il treno era in arrivo

Bolzano – E’ morto in ospedale uno dei due migranti di origine marocchina, dopo l’investimento di martedì sera da un Frecciarossa nella zona industriale del capoluogo, all’altezza di via Gobetti. Erano le 20.30 di martedì 7 novembre. I due stavano attraversando i binari quando erano stati raggiunti dal treno ad alta velocità. Da subito le condizioni dei feriti erano apparse gravi. Sul luogo dell’incidente i sanitari e la polizia, per ricostruire la dinamica del sinistro.

I due uomini stavano attraversando i binari in zona industriale, vicino al centro di accoglienza notturno, quando sono stati investiti da un treno Frecciarossa proveniente da Milano e diretto alla stazione del capoluogo altoatesino. Il macchinista nel buio ha sentito il colpo e, dopo aver azionato il freno, ha subito chiamato i soccorsi.

I due feriti sono stati trasportati in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano: si tratta di due stranieri magrebini senza fissa dimora, uno di loro è deceduto mercoledì, l’altro non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti sanitari, polizia e polfer per i rilievi del caso. La magistratura ha aperto un’inchiesta. La linea ferroviaria del Brennero e quella per Merano, chiuse durante l’intervento, sono state riaperte intorno alle 22.30 di martedì.