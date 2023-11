Impresa, lavoro, comunità e futuro: segui online sabato 18 novembre alle 17 il “Forum economia” 2023 a Primiero

Secondo appuntamento, dopo quello dello scorso maggio, per il “Forum 2023 dell’Economia civile e di comunione” presso la sede della Comunità

Primiro (Trento) – Sabato 18 novembre alle ore 17 presso la Sala Luigi Negrelli della Comunità di Primiero a Tonadico.

Guarda la diretta sul Canale Youtube Focolaritalia (VIDEO)

Il “Forum” promuove un’idea di economia riferita ad un modo di fare impresa che non abbia come fine il mero profitto, ma che valorizzi anche la dimensione umana e comunitaria. In particoare il “Forum” è nato per ricordare l’intuizione di una economia di comunione che ebbe Chiara Lubich nel 1991 a San Paolo e che si basa su una cultura economica improntata alla gratuità e alla reciprocità, un modello alternativo a quello dominante.