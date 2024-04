Due ciclisti muoiono investiti in Veneto: a Castelcucco e Cona

Alfredo Ceccon, 54 anni, è stato travolto davanti ai suoi compagni di squadra sulle colline della Marca. Roberto Borella, 62anni, potrebbe essere stato spinto in un canale da un’auto pirata

NordEst – Domenica 7 aprile tragica in Veneto per gli amanti delle due ruote, con due gravi incidenti mortali. Il primo a Castelcucco, nel trevigiano, dove il 54enne Alfredo Ceccon è stato travolto da un’auto davanti ai suoi compagni di squadra.

Sul secondo episodio, invece – avvenuto a Cona, in provincia di Venezia – sono ancora in corso le indagini. Un uomo di 62 anni del luogo, Roberto Borella, è stato probabilmente investito da un’auto che si è poi data alla fuga. Lo scontro si è verificato su una rotatoria. Il ciclista, a causa dell’urto, è stato scaraventato in un fossato, da dove è riaffiorato il corpo. Trovata anche la bicicletta con segni di caduta. Salgono a nove i ciclisti morti in Veneto da inizio 2024.

In breve

Cimolais, escursionisti padovani salvati dal soccorso alpino. Marito e moglie,padovani poco più che trentenni, erano partiti con il loro cane. L’obiettivo era un’escursione in val Cimoliana, in Friuli, con eventuale notte da passare in bivacco. Durante la salita però, sull’impervio sentiero si sono trovati in difficoltà, prima a causa della neve diventata acqua, poi salendo sempre più a causa del manto nevoso che impediva loro di continuare sprofondandovi. Calata la notte hanno montato una tenda poco sotto i 2mila metri e hanno inviato una richiesta di aiuto attraverso un’applicazione del telefono cellulare, fortunatamente raccolta.