Drammatico investimento a Iavrè: muore Aldo Valentini, 73 anni molto noto in zona

La vittima del tragico incidente è Aldo Valentini, 73enne di Villa Rendena, sacrestano a Javrè, travilto da due auto lungo la strada statale 239. Complessa la dinamica dell’incidente al vaglio della compagnia dei carabinieri di Riva del Garda che stanno ascoltando una serie di testimoni.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, una vettura che procedeva in direzione Tione ha investito Aldo Valentini a ridosso delle strisce pedonali, all’altezza del bar Barbaluba di Javrè. Il conducente si è fermato per dare l’allarme quando sarebbe sopraggiunto un secondo veicolo in direzione opposta, che avrebbe trascinato l’uomo per 4 chilometri, forse senza rendersene conto, fino a Pelugo. Le forze dell’ordine stanno ora cercando questa secondo mezzo. Aldo Valentini era stato anche consigliere comunale a Villa Rendena e faceva parte del comitato di gestione dell’Asuc locale.