Drammatico incidente nel tunnel a Villabassa: un morto e tre feriti

Quattro veicoli coinvolti nell’incidente, gravi due dei feriti trasportati in elicottero a Bolzano

Bolzano – L’incidente è avvenuto alle 10.30 di domenica a Villabassa, in alta val Pusteria. In uno scontro frontale in galleria cui è seguita una carambola che ha coinvolto quattro auto, alcune delle quali di provenienza germanica.

Una persona ha perso la vita ed altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, trasportate in ospedale a Bolzano dall’elicottero. Tra i feriti ci sarebbe anche un disabile. Sono intervenuti anche la Croce Bianca, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Chiusa la circonvallazione, traffico deviato all’interno del paese.