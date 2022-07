Dramma a Longarone: muore improvvisamente un bimbo di 2 anni

Il bambino stava giocando nel parco in località Codissago, quando avrebbe accusato un malore. E’ deceduto al pronto soccorso di Pieve di Cadore, acertamenti in corso

Longarone (Belluno) – Il piccolo, aveva due anni. Giovedì pomeriggio 28 agosto, era al parco per alcune ore di svago, quando ha accusato improvvisamente un grave malore. Il bambino è stato così portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore, dove sarebbe arrivato in condizioni disperate.

Immediatamente sono scattate le le manovre di rianimazione, purtroppo senza alcuna possibilità di salvezza. Il caso è al vaglio dell’autorità giudiziaria che ha disposto una serie di accertamenti, tra cui un esame tossicologico per verificare se il piccolo avesse ingerito qualcosa di particolare. Nelle prossime ore sarà effettuata anche l’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso. In queste ore la comunità di Longarone si stringe alla famiglia, sconvolta dal dolore per l’improvvisa scomparsa.