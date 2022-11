Dramma a Bosentino: anziano muore travolto dalla motozappa. In Val di Non, il sindaco Pozzatti stroncato da un malore

Due decessi in poche ore in Trentino

Trento – La vittima a Bosentino è Flavio Ianeselli , 82 anni, residente a Povo, ha perso la vitadare l’allarme i familiari che non lo avevano visto rientrare. L’uomo è stato ritrovato senza vita nei campi ieri sera, a Bosentino dove era solito coltivare i suoi campi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto e poi sarebbe stato colpito dalla motozappa che stava utilizzando.

Lutto in Val di Non

Ha perso la vita il sindaco di Bresimo, Giuliano Pozzatti, 72 anni, colto da un arresto cardiaco. Il primo cittadino del paesino della val di Non era uscito in compagnia del figlio per andare a caccia. I due si erano divisi, l’allarme è scattato in serata e così sono iniziate le ricerche. I boschi sono stati battuti dai vigili del fuoco, Soccorso Alpino, sul posto i carabinieri di Cles e Rumo.

In breve

Crollo su Croz Altissimo, sentiero chiuso. Distacco di circa 20 metri cubi di materiale che ha interessato la parete alcuni metri sopra al sentiero Sat 340, a poca distanza da una breve galleria. Fortunatamente nessun escursionista è rimasto coinvolto nel crollo, che si sarebbe verificato verosimilmente tra il tardo pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica 20 novembre. Il sindaco di Molveno Matteo Sartori ha disposto la chiusura del sentiero, in attesa delle necessarie operazioni di disgaggio e di messa in sicurezza.