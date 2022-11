Val Canzoi, la 26enne Maria Cristina Masocco scivola e muore in montagna. Sindaco di Feltre: “Dolore per la comunità”

Poco prima delle 16 di domenica 20 novembre, il 118 è stato allertato dai tre compagni della giovane precipitata sulle montagne feltrine sopra la Val Canzoi. La giovane, molto conosciuta in città, era una colonna del quartiere Port’Oria, 26 anni, era in attesa di affrontare l’esame di stato da avvocato

Feltre (Belluno) – Da una prima ricostruzione i 4 amici, due maschi e due femmine, stavano scendendo dalla Punta del Comedon verso Passo del Comedon, quando i tre che erano più indietro hanno sentito un urlo e rumore di sassi e non hanno più visto la 26enne, Maria Cristina Masocco (fb) di Feltre che li precedeva sul tracciato roccioso, con passaggi di secondo grado e non rispondeva ai loro richiami.

Sul posto si è portato l’elicottero del Suem che dopo aver perlustrato il versante della montagna ha individuato il corpo senza vita a circa 2 mila metri di quota. In supporto alle operazioni, l’eliambulanza è scesa a imbarcare un tecnico del Soccorso alpino di Feltre.

Visto l’approssimarsi del tramont, i soccorritori hanno subito imbarcato i tre compagni per trasportarli a valle a Soranzen. Per evitare i rischi legati a manovre su terreno ripido e ghiacciato ormai buio, l’eliambulanza è dovuta rientrare e la salma verrà recuperata alle prime luci di lunedì.

Il lutto dell’Amministrazione comunale

“La notizia arrivata questa sera della tragica morte della giovane Maria Cristina Masocco, avvenuta domenica nel pomeriggio in montagna, ci colpisce in maniera davvero profonda. Nessuna parola può lenire in queste ore la sofferenza intima della mamma, della sorella minore e degli amici, in una famiglia già duramente colpita in passato. Voglio esprimere loro la vicinanza sincera di tutta la comunità cittadina, che si unisce in un abbraccio al loro grandissimo dolore”. Queste le parole di cordoglio del sindaco di Feltre Viviana Fusaro a seguito del tragico evento in montagna verificatosi nel pomeriggio di domenica, che segna profondamente un’altra giornata di grande tristezza e dolore per la città.

Il dolore degli amici del Palio

In breve

Tragedia nei boschi del Longaronese domenica 20 novembre: muore un uomo del posto, rimasto ucciso dalla caduta di una pianta. Sul posto sono arrivati i volontari del soccorso alpino, i carabinieri di Longarone, l’elicottero del Suem e l’ambulanza. Purtroppo per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. L’uomo, un 48enne del posto ed esperto boscaiolo, era partito verso le 8 insieme ad altri due amici per fare legna nel bosco in località Costa dei Cavalli a qualche centinaio di metri dalla strada principale.

Longarone (Belluno), ritrovata Doris, la donna scomparsa martedì sera nel Bellunese: sta bene. Provata, ma in buone condizioni, è stata trovata da alcuni passanti lungo le rive del torrente Maè.