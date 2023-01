Dopo La Spezia anche il Vanoi ricorda don Luigi Loss: concerto sabato 7 gennaio alle 20.30 a Canal San Bovo

Posted on

Bolletta più cara per l’elettricità e più leggera per il gas nel terzo trimestre dell’anno NordEst – Dal 1° luglio per la famiglia-tipo il costo per la luce registrerà una variazione del 2,8%, mentre per il gas la diminuzione sarà del -2,9%. È quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e […]