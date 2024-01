Dopo Civezzano altro incendio a Comano: nessun ferito. Rogo distrugge maso a Rio Pusteria

Altro incendio in una abitazione nella notte

Trento – A Comano Terme, frazione Vergonzo, fiamme nella notte in un’abitazione. Famiglia evacuata, nella notte. Intervento dei vigili del fuoco di Trento e dei volontari del posto, nessun ferito.

I vigili del fuoco volontari di Civezzano, Albiano, Fornace e i permanenti di Trento sono intervenuti alle 3 della notte di martedì 30 gennaio per spegnere le fiamme divampate nella canonica della Chiesa di S.Agnese di Civezzano. In canonica vive don Lino Fronza, sacerdote 94enne, che quando è scoppiato il rogo stava dormendo e non si era accorto di nulla; è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Ingenti i danni soprattutto al tetto che è andato distrutto.

Rogo distrugge maso a Rio Pusteria



Un incendio ha distrutto la scorsa notte il maso Santner a Rio Pusteria. L’allarme è stato lanciato verso le ore 21.45. All’arrivo dei vigili del fuoco l’edificio era già avvolto dalle fiamme. Il veloce intervento di oltre 200 vigili del fuoco volontari ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ad altri edifici. L’edificio, nel quale abitavano undici persone, è andato completamente distrutto. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell’incendio.

L’acqua per l’intervento è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l’approvvigionamento idrico. La causa dell’innesco al momento non é ancora nota, il Corpo permanente di Bolzano svolge le indagini in merito. Durante le operazioni di spegnimento un pompiere e un’altra persona sono rimaste ferite in modo lieve.