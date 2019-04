“Donne e Uomini in Viaggio 2019”, spettacolo teatrale a Canal San Bovo sabato 13 aprile. Venerdì 12 aprile al teatro di Pieve “Eagles Tribute” post tempesta Vaia

Connect on Linked in

Weekend ricco di iniziative nel Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – “Donne, Uomini in Viaggio 2019”, ultimo appuntamento della rassegna, Sabato 13 aprile ore 20 e 30 a Canal San Bovo in Teatro con lo spettacolo “In her shoes, nei suoi panni” di e con Silvia Bertini e Elena Fioretti. Ultimo appuntamento per la rassegna organizzata da Acli, Comuni e associazioni locali, dal titolo: “Donne e Uomini in viaggio”.