Donna picchiata e minacciata con coltello in Trentino

Ha raccontato che il compagno ha anche cercato di darle fuoco

Trento – Ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna. Il fatto è avvenuto poco dopo le 13 in un’abitazione di Mezzolombardo, in via Bertagnolli. Al culmine di una lite, stando alle prime ricostruzioni, un uomo ha aggredito la propria compagna picchiandola minacciandola.

Subito prima che arrivassero carabinieri e polizia locale, allertati dai vicini dopo le grida di aiuto della donna, l’uomo avrebbe inoltre cosparso la donna di liquido infiammabile.

Questo il racconto reso dalla vittima nell’immediato, che è ora al vaglio degli inquirenti. L’intervento delle forze dell’ordine, giunte in massa una volta scattato l’allarme, ha dunque evitato il peggio. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari, che l’hanno portata in ospedale per tutte le cure del caso: le lesioni riportate sono piuttosto serie ma le sue condizioni fisiche complessivamente non sono gravi.

In breve

