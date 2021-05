Don Angelo Gonzo, è il nuovo Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI)

Lo ha nominato il Consiglio Permanente della CEI, a margine dei lavori della 74ᵅ Assemblea dei vescovi italiani che si è conclusa oggi a Roma e alla quale ha preso parte anche l’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi

NordEst – Nativo di Grigno, 62 anni, don Angelo vanta una lunga esperienza missionaria in Bolivia (in due diversi periodi dal 1996 al 2011 e dal 2015 al 2019), alternata all’attività pastorale in Diocesi di Trento: dalle parrocchie cittadine di San Carlo, San’Antonio, San Giuseppe/San Pio X alla comunità di Canal San Bovo.

Rientrato nel 2019 da Cochabamba, in Bolivia, dove ricopriva l’incarico di vicario generale della Prelatura di Aiquile (guidata per 22 anni dal vescovo francescano trentino mons. Adalberto Rosat), don Angelo ha assunto la guida della parrocchia di Civezzano (con i paesi limitrofi di Bosco, Sant’Agnese, Seregnano). A tale responsabilità pastorale si aggiunge ora il nuovo incarico che va a coronare anche un lungo impegno nel mondo scout, con il compito, da ultimo, di assistente ecclesiastico regionale del MASCI.