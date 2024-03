Domenica delle Palme, al via Settimana Santa 2024: celebrazioni a Trento e nelle chiese di Primiero Vanoi

Trento – Domenica 24 marzo la Chiesa celebra la Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa che conduce alla Pasqua. L’arcivescovo Lauro Tisi, come da tradizione, benedirà alle ore 10 i rami d’ulivo nella basilica di S. Maria Maggiore e guiderà la solenne processione fino alla cattedrale, dove proseguirà la liturgia eucaristica, con diretta (a partire dalle ore 10.15) sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento. La liturgia è caratterizzata dal racconto evangelico dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, premessa alla sua passione e morte. Per questo la Domenica delle Palme è detta anche domenica della Passione del Signore. La S. Messa sarà animata dai cori congiunti del Duomo e di S. Maria Maggiore.

Le celebrazioni sul web e in tv

Alle ore 17 della Domenica delle Palme, con il canto dei Vespri e l’esposizione del Santissimo, avrà inizio in duomo la preghiera delle Quarantore, che proseguirà fino alla sera del Mercoledì Santo.

Settimana Santa – programma completo

Di seguito ecco tutte le successive celebrazioni della Settimana Santa in cattedrale, alle quali interverrà l’arcivescovo Lauro.

26 marzo – Martedì santo: ad ore 20.00 in cattedrale celebrazione comunitaria della Riconciliazione. Sono invitate in particolare le parrocchie cittadine.

28 marzo – Giovedì Santo: al mattino (ore 9.30) solenne concelebrazione della Messa Crismale con tutto il clero trentino e i fedeli. Nel corso della liturgia vengono benedetti gli olii santi: l’olio del crisma (usato nel conferimento di battesimo, cresima e nelle ordinazioni sacre), l’olio dei catecumeni (coloro che si preparano al battesimo) e l’olio per l’unzione degli infermi.

Alla sera del Giovedì Santo inizia il Triduo Pasquale con la s. Messa (20.30) in memoria dell’ultima cena di Gesù con il rito della lavanda dei piedi.

29 marzo – Venerdì Santo alle ore 15.00 la celebrazione della Passione e Morte del Signore con l’adorazione silenziosa della croce. In serata l’Arcivescovo guida la Via Crucis nella basilica di S. Maria Maggiore (20.30).

30 marzo – Sabato Santo l’arcivescovo Lauro confesserà per tutta la giornata in S. Maria Maggiore. Alle ore 21.00 presiederà la Veglia pasquale, la celebrazione più solenne dell’anno liturgico, nella quale attraverso una ricca simbologia – benedizione del fuoco, accensione del cero simbolo di Cristo, benedizione dell’acqua – la Chiesa proclama la risurrezione di Gesù dalla morte. Un annuncio riaffermato anche la Domenica di Pasqua (31 marzo): in cattedrale il vescovo Lauro presiederà il pontificale alle ore 10.00, animato dalla Cappella musicale del Duomo.

Le principali celebrazioni del Triduo saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi e in diretta TV su Telepace Trento.

Le celebrazioni nel Primiero Vanoi

Unità Pastorale del Vanoi

Canal San Bovo, Zortea, Prade, Ronco e Caoria.

Unità Pastorale Santi Pietro e Giorgio (Imèr e Mezzano)

Unità pastorale di Soprapieve

Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico, Siror, Sagron Mis, San Martino di Castrozza.