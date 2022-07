Domato l’incendio nella zona produttiva di Isera

Posted on

Ordinanza di via libera alle cene per i gruppi organizzati Trento – Novità per le attività economiche, in particolare per l’attività al chiuso di bar e ristoranti, per i soli gruppi organizzati. L’assessore provinciale al commercio Roberto Failoni le ha presentate a Sagron Mis annunciando anche la riapertura degli impianti. La nuova ordinanza, tra le […]