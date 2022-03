Dolomiti, lo spettacolo del cielo giallo – rosso con la sabbia dal Sahara fino a venerdì 18 marzo

Nuvole cariche di polvere sono arrivate in Trentino. Lo conferma Meteotrentino, che sino a giovedì dice: niente pioggia e temperature elevate. Ilmeteo.it conferma il fenomeno fino a venerdì 18 marzo, anticipando neve e pioggia nelle prossime settimane

NordEst – La sabbia del Sahara è arrivata anche in Trentino così come in tutto il NordEst, in queste ore. Il fenomeno dovrebbe durare fino a venerdì 18 marzo. Il portale ilmeteo.it conferma: “Un carico di sabbia proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara colpirà buona parte dell’Italia nei prossimi giorni, offuscando i cieli con colori giallo e rosso e creando un’atmosfera che a tratti potrà risultare surreale.

Non solo le velature e le stratificazioni alte – conferma ilmeteo.it – che offuscheranno il sole, ma anche la sabbia del deserto che rimarrà sospesa alle alte quote dando ai cieli una colorazione rossastra. Raramente, però, le particelle potranno cadere al suolo. Solo dove sono attese precipitazioni, questo sarà possibile. Le giornate clou saranno quelle di Giovedì 17 e Venerdì 18 Marzo: attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli”.

Per quanto riguarda il meteo, fino a giovedì sera le precipitazioni sono generalmente assenti. Le temperature saranno in aumento e sopra la media a tutte le quote soprattutto mercoledì – 16 marzo 2022 – quando nei fondovalle più bassi le massime saranno prossime a 20 °C; venti a prevalente regime di brezza. Da venerdì a domenica possibili deboli precipitazioni con temperature in progressivo calo. Venti a prevalente regime di brezza con temporanei rinforzi.