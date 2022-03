Covid: in Trentino 1 decesso e 482 nuovi casi, calano ricoverati. In Alto Adige 1 decesso e 1.108 positivi

La situazione aggiornata in Regione fino a martedì 15 marzo. La situazione covid nei Comuni trentini

Trento/Bolzano – Si segnala purtroppo un nuovo decesso da Covid-19 in Trentino. Si tratta di un uomo, ultracinquantenne, vaccinato ma con patologie pregresse, deceduto in ospedale.

Ne dà conto il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia anche 482 nuovi contagi: 19 casi positivi sono stati rivelati al molecolare (su 324 test effettuati) e 463 all’antigenico (su 4.517 test effettuati). I molecolari poi confermano 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

fra 0-2 anni: 8

fra 3-5 anni: 10

fra 6-10 anni: 30

fra 11-13 anni: 10

fra 14-18 anni: 13

fra 19-39 anni: 115

fra 40-59 anni: 175

fra 60-69 anni: 57

fra 70-79 anni: 37

80 o più anni: 27.

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati in calo: attualmente i pazienti ricoverati sono 34, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora zero. I casi attivi in provincia salgono di 100 unità a 3.018. I nuovi guariti sono 387, per un totale che arriva a 138.718 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.196.723, di cui 425.865 seconde dosi e 321.075 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Ancora un decesso per il Covid-19 e oltre mille nuovi positivi in Alto Adige. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 1.108 nuove infezioni.

Di queste, 64 sono state rilevate sulla base di 785 tamponi pcr (287 dei quali nuovi test) e 1.044 sulla base di 7.137 test antigenici. L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti è comunque stabile a 770 (uno in meno rispetto ad ieri), ma il numero delle persone attualmente positive è in crescita: sono 6.190 con un aumento di 788.

La nuova vittima della pandemia in Alto Adige è una donna ultranovantenne. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 1.429. In aumento anche i ricoveri: sono 3 (uno in più) i pazienti assistiti in terapia intensiva e 60 (9 in più) nei nei normali reparti ospedalieri. Altri 31 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (12 in meno rispetto al 7 marzo) e 10 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Cresce anche il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 6.647, con un aumento di 880 rispetto ad ieri. I guariti sono 319 per un totale di 190.348.

