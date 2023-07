Dolomiti, nuova allerta meteo da lunedì a martedì 25 luglio 2023

La segnalazione di Arpav Dolomiti tra lunedì pomeriggio e martedì

NordEst – Da lunedì pomeriggio probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. Martedì probabili varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento.

Anche Meteotrentino evidenzia: lunedì perlopiù soleggiato al mattino; al pomeriggio e in serata da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci e temporali localmente anche intensi specie sui settori più a sud. Martedì nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali diffusi. Mercoledì locali nubi basse in dissolvimento poi molto soleggiato. Giovedì sereno o poco nuvoloso. Venerdì soleggiato con qualche rovescio o temporale pomeridiano in montagna.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

Lunedì 24. Al mattino poco nuvoloso con possibili nubi basse in rapido dissolvimento in alcune valli, dalle ore centrali e nel pomeriggio/sera via via più instabile con irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme.

Precipitazioni. Da metà mattinata graduale aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi fino a medio-alta nel pomeriggio/sera (60-80%) soprattutto tra Prealpi e pedemontana dove potranno risultare di forte intensità in serata e nella notte su martedì.

Temperature. Temperature in generale aumento. Prealpi Prealpi – a 1500 m: min 14 max 19, a 2000 m: min 11 max 16 Dolomiti – a 2000 m: min 11 max 16, a 3000 m: min 6 max 9

Venti. Venti in quota in rinforzo fino a tesi/forti da sudovest, a tratti molto forti in alta quota, brezze nelle valli. a 15-40 km/h a 2000 m e 40-80 km/h a 3000 m.

martedì 25. Instabile con cielo irregolarmente nuvoloso già al mattino con ulteriore aumento della nuvolosità dalle ore centrali e nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Già dalla notte e per tutta la giornata possibili a tratti, sottoforma di rovesci o temporali, seppur più probabili dalle ore centrali e nel pomeriggio/sera (60-80%). Possibili temporali di forte intensità tra Prealpi e pedemontana già tra la notte e il mattino.

Temperature. Temperature in generale calo, con minime raggiunte in serata in quota. Prealpi – a 1500 m: min 13 max 16, a 2000 m: min 11 max 14 Dolomiti – a 2000 m: min 11 max 14, a 3000 m: min 3 max 7

Venti. Venti in quota tesi/forti da sudovest in rotazione da nordovest in tarda serata, deboli variabili nelle valli con raffiche in corrispondenza dei temporali, a 15-30 km/h a 2000 m e 30-55 km/h a 3000 m.

Tendenza

mercoledì 26. Residua instabilità nella notte poi netto miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio modesto o moderato sviluppo di cumuli specie su Prealpi dove non è escluso un rovescio o temporale. Temperature in generale marcato calo specie in quota, venti in quota moderati/tesi da nordovest, brezze nelle valli.

giovedì 27. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento. Venti in quota moderati da nordovest, brezze nelle valli.