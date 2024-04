Dolomiti, Valanga a Misurina: Falco ed EliBolzano mobilitati per i feriti

Coinvolte diverse persone. Due sono state travolte ma estratte vive, una praticamente illesa e una seconda portata in ospedale a Belluno, non sarebbe in pericolo di vita

NordEst – La massa di neve si è staccata verso le 12 di martedì, sul gruppo montuoso delle Dolomini orientali che sovrasta il lago di Misurina. In questi giorni il pericolo sulle Dolomiti è di 4-forte e nelle Prealpi, oltre il limite del bosco, è 3-marcato. Il manto nevoso è umido fino in profondità, debolmente consolidato e appesantito dalla pioggia e dalle nevicate umide fino in quota. Nella tarda mattinata di lunedì 1 aprile, piove fino oltre i 1800 metri di quota e nelle 24 ore precedenti sono caduti localmente ulteriori 10-15 cm di neve. Sono da aspettarsi valanghe spontanee di neve bagnata e umida, anche molto grandi, lungo tutti i pendii ripidi in tutte le esposizioni. Le valanghe, in alcuni casi potranno raggiungere anche quote dove la neve è scomparsa per la fusione. Valanghe bagnate di fondo e di slittamento sono possibili lungo tutti i pendi ripidi erbosi.