Dolomiti Superski: ‘chiusa la migliore stagione di sempre’

Superati i numeri dell’inverno pre-Covid

NordEst – “È stata la migliore stagione di Dolomiti Superski e questo non può che farci sperare in un buon futuro”.Lo afferma Thomas Mussner, direttore generale della Federconsorzi che riunisce 130 società funiviarie nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, al termine della stagione invernale 2022-23 del carosello sciistico.

Dopo 158 giorni di attività nei dodici consorzi riuniti in Dolomiti Superski, il risultato supera quello dell’ultima stagione pre-Covid intera: rispetto all’inverno 2018-19, quello appena terminato fa registrare più 3,1% di primi ingressi, più 6,4% di passaggi agli impianti e in totale circa 3,5 milioni di sciatori che hanno utilizzato gli impianti di risalita del carosello tra fine novembre 2022 e il primo maggio 2023. Gli skipass venduti sono aumentati dell’11,2% ed è stato anche registrato un notevole sviluppo in termini di internazionalizzazione della clientela.

“Fortunatamente le previsioni più drammatiche dell’autunno non si sono avverate e possiamo tirare le somme di una stagione molto positiva”, commenta Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, ricordando i timori d’inizio stagione per l’esplosione dei costi energetici e l’aumento dell’inflazione. Ha funzionato anche lo shop online, riferisce il direttore marketing, Marco Pappalardo: “Siamo riusciti a vendere oltre il 22% degli skipass da remoto (l’anno scorso era il 7%), garantendo meno code presso gli uffici skipass, risparmio di tempo e accesso diretto agli impianti di risalita”.

Dopo un breve periodo di pausa, oltre 120 impianti di risalita torneranno a girare per la stagione di Dolomiti Supersummer, il prodotto estivo di Dolomiti Superski, con i suoi due format „Dolomiti Bike Galaxy” e „Dolomiti Hike Galaxy”. I primi impianti di risalita entreranno in funzione dal 13 maggio, mentre saranno a disposizione nella loro totalità nei mesi centrali della stagione estiva. Le ultime chiusure sono previste per il 5 di novembre. Si ritornerà in pista con gli sci da sabato 25 novembre 2023.