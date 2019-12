Dolomiti di Brenta, Nuova valanga in Trentino: muore giovane di 28 anni

Una valanga si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti di Brenta. Vittima un trentino di 28 anni della Val di Non

Trento – Dopo la Val Senales, nuova valanga mortale in Trentino. La massa nevosa ha travolto quattro persone.

Si trovavano sullo scivolo Massari, lo stavano risalendo a piedi con le piccozze in mano, un tratto ripido che poi avrebbero affrontato in discesa con gli sci. La neve fresca, probabilmente accumulata dal vento degli ultimi giorni, li ha traditi e trascinati per metri.

Per uno di loro, un 28enne trentino della Val di Non, non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino e portato in elicottero a Madonna di Campiglio.

Un secondo scialpinista è ricoverato a Trento in lieve stato di ipotermia. Illesi i compagni di escursione.