Dolomiti, New York Times: Bellezza ultraterrena

Giornale americano pubblica articolo della serie ’36 ore’

Dolomiti – “Per la bellezza ultraterrena delle Dolomiti non servono traduttori”. Lo scrive, scherzando sulle tre lingue che si parlato in queste valli, il New York Times in un ampio articolo della serie di reportage di viaggio “36 Hours” (36 ore).

Secondo il quotidiano americano, le Dolomiti sono “una delle più belle zone per avventure nella natura, sci, escursionismo, bici, arrampicata e molto altro”.