Dolomiti, in arrivo pioggia e vento forte con neve in quota fino a venerdì

Dalla sera di mercoledì alle prime ore di venerdì una perturbazione atlantica interesserà anche il Trentino determinando precipitazioni diffuse e localmente anche a carattere di rovescio

NordEst – La fase più intensa – secondo Meteotrentino – è prevista al mattino e nelle ore centrali di giovedì 13 aprile. Entro le prime ore di venerdì sono attese cumulate medie di precipitazione di 20 e 40 millimetri ed altrettanti centimetri di neve oltre 1700 metri circa. La quota neve, inizialmente oltre i 1700 metri circa, tenderà ad abbassarsi fino a 800 – 1000 metri durante le fasi più intense e a fine evento. I venti tenderanno a rinforzare da nord con locali raffiche superiori a 60 km/h.

Sulla stessa linea anche Arpv Dolomiti che segnala: tra la serata di mercoledì 12 e le prime ore di venerdì 14 aprile tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni da sparse sulle zone meridionali ad estese su quelle centro-settentrionali dove potranno risultare anche consistenti. Possibili fenomeni a carattere di rovescio o locale temporale. Limite delle nevicate in montagna in abbassamento da 1500-1600 metri a 1000-1200 metri circa nel pomeriggio/sera di giovedì. Rinforzo dei venti da nordest nel pomeriggio/sera di giovedì.

Tempo previsto

giovedì 13. Molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Diffuse perlopiù moderate (100%), anche sottoforma di rovescio specie su Prealpi nel pomeriggio. Limite delle nevicate in calo da 1400/1600 m nella notte a 1000/1200 m, specie nelle valli chiuse durante le fasi di maggiore intensità, in possibile ulteriore calo in serata a 700-900 m. Tra la tarda serata di mercoledì e la giornata di giovedì sono attesi mediamente 25-40 mm, localmente non esclusi fino a 50-60 mm. Altrettanti cm di neve fresca oltre i 1600-1900 m, e accumuli via via inferiori alle quote più basse per neve bagnata e contributo di pioggia.

Temperature. In generale calo con minime raggiunte in serata. Contesto termico freddo per il periodo. Su Prealpi – a 1500 m: min 0 max 1, a 2000 m: min -4 max -1 Dolomiti – a 2000 m: min -5 max -1, a 3000 m: min -10 max -5

Venti. Venti in quota inizialmente tesi da sud-ovest, in rotazione e ulteriore rinforzo da est/nordest al pomeriggio/sera. a 20-40 km/h a 2000 m e 25-45 km/h a 3000 m

venerdì 14. Fino al mattino molto nuvoloso con residui deboli fenomeni, poi variabilità con addensamenti nel pomeriggio associati a qualche rovescio su Prealpi. Verso sera tendenza a schiarite via via più ampie.

Precipitazioni. Nella notte e fino al primo mattino deboli residui (50-70 %) con neve fin sui 1000 m circa. Nel pomeriggio generalmente assenti su Dolomiti mentre qualche piovasco/rovescio non è del tutto escluso su Prealpi, nevoso oltre i 1200-1500 m.

Temperature. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento in un contesto termico sempre freddo per il periodo. Prealpi – a 1500 m: min -2 max 4, a 2000 m: min -4 max -1 Dolomiti – a 2000 m: min -5 max -3, a 3000 m: min -12 max -11

Venti. Venti in quota forti settentrionali al mattino in attenuazione e rotazione da nordovest nel pomeriggio/sera, a 20-40 km/h a 2000 m e 35-70 km/h a 3000 m

Tendenza

sabato 15. Al mattino da poco a parzialmente nuvoloso per nubi alte. Nel pomeriggio nubi in aumento fino a molto nuvoloso e possibili deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1200/1500 m. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Venti in quota moderati/tesi da ovest/nordovest

domenica 16. Nuvolosità variabile a tratti estesa. Possibili deboli precipitazioni a tratti. Schiarite verso sera. Venti in quota moderati settentrionali in rinforzo da nordest in serata.