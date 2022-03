Dolomiti, dal primo aprile si scia senza ‘green pass’: ecco le ultime aperture

Tutti gli impianti ancora aperti

NordEst – Con la fine dello stato d’emergenza sanitario, dal 1° aprile in Italia si potrà sciare senza green pass. Tutti gli utenti in possesso di uno skipass in corso di validità potranno per tanto accedere direttamente agli impianti di risalita, senza dover espletare le operazioni di associazione tra skipass e green pass, finora obbligatorie.

In ottemperanza alle nuove disposizioni di legge, restano invece in vigore l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 durante l’utilizzo di impianti di risalita con veicoli chiusi (funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie con cupola antivento) e la limitazione della capienza degli impianti stessi all’80%.

“Durante la scorsa estate, Dolomiti Superski aveva impegnato notevoli risorse per sviluppare un sistema di controllo skipass e green pass automatizzato, per poter partire puntuali con la stagione sciistica alla fine di novembre. Ci è riuscito benissimo e il sistema ha funzionato molto bene durante l’inverno, riducendo al minimo l’impatto sugli utenti. Ci rende particolarmente fieri il fatto che il Ministero delle Infrastrutture abbia riconosciuto il nostro sistema come benchmark da prendere in considerazione per il trasporto pubblico nazionale” così il direttore marketing di Dolomiti Superski, Marco Pappalardo.

Le ultime sciate

Volge così al termine la stagione invernale della ripartenza, con la Sellaronda, che rimarrà aperta fino al 10/04, mentre altre zone rimarranno in funzione anche oltre:

Cortina d’Ampezzo (aperture nei weekend fino al 18/04-Faloria 01/05),

Plan de Corones (18/04 – Versante di Brunico 24/04),

Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi,

Val di Fassa (10/04),

Arabba (18/04 versante Portavescovo e Pordoi),

Marmolada (10/04),

Val di Fiemme (localmente fino al 24/04 e nei weekend),

Obereggen (18/04),

Passo Rolle (03/04),

Jochtal (18/04),

Plose (03/04),

San Pellegrino (10/04),

Alpe Lusia (03/04),

Civetta (03/04).