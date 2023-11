Dolomiti, cala la pioggia e arriva la neve: da passo Rolle a Cortina, passi imbiancati

Imbiancati tutti i passi dolomitici

NordEst – Le precipitazioni che nel corso della notte hanno subito una attenuazione, sono tornate venerdì mattina presto ad interessare tutto il territorio in modo diffuso ma meno intenso rispetto alla serata di giovedì (attualmente con una intensità di circa 3-5 mm/h e più intermittenti); il limite delle nevicate è in calo e attualmente si attesta a 1800 metri sui settori occidentali e 2000 metri su quelli orientali. La perturbazione continuerà per l’intera mattinata apportando su gran parte del territorio ulteriori 15-25 mm complessivi.

Non sono previste precipitazioni significative a partire dal pomeriggio odierno. Lo comunica la Protezione civile del Trentino. I nivometri automatici di Meteotrentino segnalano che a Malga Bissina sono caduti 120 centimetri di neve fresca e – riferisce Meteo Rospach – non sono mancate le raffiche di vento in alta montagna, con 120.7 km/h al Rifugio Telegrafo sul Baldo e e 98.1 km/h al Rifugio P. Marchetti allo Stivo. La neve è caduta su tutti i passi Dolomitici e anche a Canazei, in valle di Fassa e, più in generale, a quote sopra i 1800 metri circa.

Arpav Dolomiti meteo prevede:

venerdì 3. Al mattino cielo coperto con fenomeni diffusi; dalle ore centrali qualche parziale schiarita, specie nel corso del pomeriggio, in un contesto che rimarrà in prevalenza irregolarmente nuvoloso con qualche fenomeno residuo. Schiarite più significative dalla sera. Precipitazioni. Al mattino perturbato, specie nelle prime ore, con fenomeni diffusi e in prevalenza moderati (90-100%) anche con dei rovesci. Nel pomeriggio qualche fenomeno perlopiù modesto da sparso a locale (25/40%) con eventuali e residui rovesci sulle Prealpi. Limite neve in calo dai 2500 m circa nelle prime ore, fino a 1300-1600 m a fine evento. Tra giovedì e venerdì previsti quantitativi in media di 70/80 mm con punte di 130/150 mm.

Temperature. In calo, anche sensibile nei valori minimi che saranno misurati a fine giornata, mentre le massime saranno misurate nelle prime ore in alta montagna. Previste punte massime di 11-14°C nelle conche prealpine e di 7-10°C tra gli 800 e i 1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 9°C, a 2000 m min -1°C max 6°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max 5°C, a 3000 m min -9°C max -1°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati con qualche rinforzo nelle prime ore specie a ridosso della pianura; in quota ancora forti nelle prime ore da sud, sud ovest, poi tesi e tendenti a ruotare da nord ovest nelle ore centrali e a disporsi ancora da sud ovest nel corso del pomeriggio e a divenire moderati, a 20-50 km/h a 2000 m, a 25-60 km/h a 3000 metri.

sabato 4. Al mattino cielo generalmente poco nuvoloso specie in alta montagna, mentre in molte valli nelle ore fredde saranno possibili degli annuvolamenti per nubi basse o delle foschie con qualche banco di nebbia in dissolvimento dopo l’alba. Nel corso della giornata cielo tendente a divenire irregolarmente nuvoloso specie nel pomeriggio con ulteriore intensificazione della nuvolosità associata a fenomeni verso sera. Precipitazioni. Al mattino assenti(0%); dal tardo pomeriggio graduale aumento della probabilità fino ad alta (80-100%) di precipitazioni dapprima deboli e sparse poi nella notte moderate e diffuse, nevose a 1600-1800 m sulle Dolomiti e a 1900-2200 m sulle Prealpi. I quantitativi previsti saranno più contenuti rispetto a quelli che cadranno tra giovedì e venerdì. Temperature. In diminuzione, con escursione termica giornaliera più significativa rispetto ai giorni precedenti. Su Prealpi a 1500 m min 0°C max 5°C, a 2000 m min -2°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -4°C max 1°C, a 3000 m min -9°C max -5°C. Venti. Nelle valli in genere deboli con qualche temporaneo rinforzo nella notte; in quota da sud ovest, moderati al mattino, tesi o forti dal pomeriggio/sera, a 15-35 km/h a 2000 m e a 25-60 km/h a 3000 metri.