Disagi fra Trentino e Veneto per la frana sulla Gardesana. Riapre la galleria Dom: dal 13 novembre senso unico

Trento – “L’obiettivo è di riaprire, a senso unico alternato, la galleria che collega Riva del Garda alla Val di Ledro la mattina di lunedì 13 novembre”. A dirlo è stato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che si è recato in sopralluogo alla Galleria Dom, dove in queste ore è partito l’intervento di manutenzione straordinaria. Con il presidente Fugatti vi erano i dirigenti generali del Dipartimento Protezione civile, Foreste e Fauna Raffaele De Col e del Dipartimento Infrastrutture Luciano Martorano, i dirigenti del Servizio geologico Mauro Zambotto e del Servizio Gestione Strade Filiberto Bolego, nonché gli amministratori della zona, fra cui il presidente della Comunità Alto Garda e Ledro Claudio Mimiola, il sindaco di Ledro Renato Girardi e l’assessore di Riva del Garda Luca Grazioli.

Come spiegato dal presidente Fugatti, il senso unico alternato sarà istituito dalle 6 del mattino fino alle 22 circa, mentre durante le ore notturne la galleria rimarrà chiusa per consentire i lavori di ripristino della volta della galleria: “L’impresa lavorerà H24 proprio per dare una risposta il più veloce possibile ai residenti e alle tante imprese del territorio – ha proseguito il presidente -. Non sappiamo ancora quanto durerà il senso unico alternato, dipende dai lavori successivi alla fase di emergenza, l’intento è comunque quello di riaprire definitivamente entro la fine del 2023”, ha concluso Fugatti.

Sopralluogo galleria Val di Ledro