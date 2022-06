Dai ‘Jukebox alle Api che non vedono il rosso’: lo scrittore Scianna incontra i giovani di Primiero

Nella mattinata di venerdì 3 giugno quasi cento ragazze e ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero incontreranno lo scrittore Giorgio Scianna

Primiero (Trento) – L’incontro, reso possibile dal prezioso lavoro degli insegnanti, è organizzato dalle biblioteche di Primiero e Canal San Bovo. Si tratta del progetto di promozione della lettura “Lo struzzo a scuola”, proposto dalla casa editrice Einaudi, che abbina la lettura del libro all’incontro con l’autore con l’obiettivo di stimolare negli studenti il piacere della lettura e creare un momento di confronto anche critico con l’autore per un arricchimento culturale e umano.

Nel pomeriggio dalle 17:30 Giorgio Scianna sarà in Biblioteca a Fiera di Primiero per un incontro aperto a tutti durante il quale colloquierà con i presenti di letteratura. Un’ottima occasione per conoscere uno autori delle ultime generazioni che guardano con occhi particolarmente illuminati alla realtà che ci circonda. I suoi romanzi, indagano prevalentemente il mondo contemporaneo, mettendo in scena personaggi che ci aiutano a interpretare il nostro tempo.

Bibliografia

Il jukebox (racconto) in Antologia Anticorpi (Einaudi, 1997)

(racconto) in Antologia (Einaudi, 1997) Fai di te la notte (Einaudi, 2007)

(Einaudi, 2007) Diciotto secondi prima dell’alba (Einaudi, 2010)

(Einaudi, 2010) Qualcosa ci inventeremo (Einaudi, 2014)

(Einaudi, 2014) La regola dei pesci (Einaudi, 2017)

(Einaudi, 2017) Cose più grandi di noi (Einaudi, 2019)

(Einaudi, 2019) Le api non vedono il rosso (Einaudi, 2021)