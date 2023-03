Cultura in Trentino: approvato il bando da 500.000 euro per le iniziative sovracomunali

Con un provvedimento proposto dall’assessore alla cultura Mirko Bisesti, la Giunta provinciale ha approvato il bando per il 2023 per la concessione di contributi a sostegno di iniziative in ambito culturale, a carattere sovracomunale, a favore degli enti locali della provincia. Il bando è rivolto a Comuni e Comunità di valle

Trento – L’importo stanziato con il provvedimento per questo bando è di 500.000 euro. “E’ importante – sottolinea l’assessore Bisesti – sostenere attività ed iniziative culturali che partono dal territorio ma che hanno un rilievo che supera la dimensione comunale. Anche in questo modo si valorizza un grande patrimonio presente nella nostra comunità”. Il bando finanzia progetti, attività e iniziative culturali di diversa natura e di valenza sovracomunale. La legge provinciale di disciplina delle attività culturali stabilisce che la Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l’implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale.

Per queste finalità la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalità la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonché l’integrazione di soggetti e di attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti.

