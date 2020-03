Covid19, Lions Club Primiero acquista nuove mascherine per Rsa, Soccorsi e Ospedale Feltre. Alpini donano fondi

Lions club ancora una volta in campo per la solidarietà anche in un momento di grave emergenza. In campo anche gli alpini della zona con una raccolta fondi

Primiero (Trento) – Lions club e Alpini in campo per aiutare operatori e sanitari impegnati nella lotta contro il virus: da Primiero a Trento, fino a Feltre.

“In questi difficili momenti – si legge in una nota del Lions – anche la piccola sezione alpina di Primiero San Martino di Castrozza cerca di rispondere ai bisogni della collettività. Si è infatti mossa a sostegno della lotta al Covid-19, intervenendo in favore degli operatori sanitari che operano sul territorio che sono più esposti al contagio e necessitano di supporti sanitari.

Ha contattato il Poliambulatorio di Primiero, la CRI locale e le case di riposo di Primiero e Canal San Bovo, constatando che la criticità più urgente è la carenza di mascherine protettive. Accertata l’esigenza complessiva di 450 mascherine, si è proceduto all’acquisto di 500 mascherine chirurgiche triplo stato da una ditta trentina che ha assicurato la disponibilità e consegna in questi giorni.

Inoltre, assieme ai Lions della provincia di Belluno, i Lions primierotti hanno aderito con entusiasmo alla donazione di 10 mila mascherine chirurgiche triplo strato e 500 facciali FFP2 all’Ulss1 Dolomiti in cui rientra l’ospedale di Feltre, nosocomio di riferimento per Primiero e Vanoi”.

Continua quindi l’impegno del Lions locale, che in questi anni si è distinto per numerose iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione nelle scuole e tra la gente.

“Desideriamo essere vicini al personale sanitario – ha sottolineato il presidente Edy Zagonel – sia degli ospedali sia del territorio, che si stanno impegnando con tutte le loro forze nell’affrontare questa emergenza, siamo loro grati per l’abnegazione che dimostrano”.

In breve

Alpini in campo per l’emergenza. Anche i cinque gruppi alpini del Primiero Vanoi (Caoria, Imèr, Mezzano, Primiero e San Martino di Castrozza) hanno raccolto è versato 4000 euro rispondendo all’invito rivolto ai capigruppo della sezione di Trento che attivava gli alpini per una raccolta fondi da destinare all’acquisto di presidi medici e macchine per la rianimazione. Gli alpini stanno cercando inoltre di aiutare le comunità locali anche con molti servizi di grande importanza per le comunità.

Bolletta Acsm meno cara in tempi di emergenza Covid. Il Gruppo Acsm ha fatto sapere in questi giorni che metterà in campo due misure a sostegno della propria clientela. La prima, riservata ai clienti di energia elettrica con contratti di tipo residenziale sul libero mercato (abitazioni), prevede l’applicazione sui consumi di marzo e aprile della tariffa prevista per la fascia oraria più bassa per tutte le 24 ore giornaliere. In tal modo il consumatore potrà beneficiare di uno sconto immediato in bolletta. La seconda, è invece rivolta sia ai clienti di energia elettrica sul libero mercato, per utenze di tipo residenziale e non (abitazioni e attività delle imprese), che a quelli del teleriscaldamento e prevede il posticipo sui termini di pagamento per tutto il 2020 di tutte le scadenze di fatturazione. Posticipi che vanno da un minimo di 30 giorni a un massimo di 70 giorni (a scalare e a seconda della tipologia di utenza), senza alcun costo aggiuntivo. Le fatture in scadenza il 20 aprile si pagheranno il primo luglio e così via, posticipando per tutto l’anno con un recupero che verrà fatto a metà stagione estiva e a fine anno. Per informazioni, contattare il telefono 0439.76.34.60. Il gruppo ha inoltre annunciato che sono in fase di sostituzione e di ampliamento i box di ricarica per veicoli elettrici installati nei territori dei suoi Comuni soci (attualmente 14 stazioni di ricarica). Grazie all’app Neogy sarà possibile visualizzare in tempo reale le colonnine presenti anche fuori zona e verificarne in ogni istante la disponibilità, i principali parametri tecnici e i servizi aggiuntivi erogati. https://neogy.it/