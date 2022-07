Covid: un decesso in Trentino, nessuno in Alto Adige fino al 30 luglio 2022

I bollettini rendono noti 453 nuovi casi a Trento e 421 a Bolzano

Trento/Bolzano – Il report Covid dell’Azienda per i servizi sanitari della Provincia di trenta riporta un decesso. Si tratta di una donna di oltre 80 anni, vaccinata e affetta da altre patologie.

I nuovi casi sono 453. Di questi, 4 sono stati rilevati al molecolare (su 125 test effettuati) e 449 all’antigenico (su 2407 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 73, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi ricoveri e 9 dimissioni.

In Alto Adige sono invece 421 i nuovi casi, i laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 356 tamponi pcr e registrato 13 nuovi casi positivi. Inoltre 408 test antigenici positivi. Prosegue il trend in discesa dell’incidenza settimanale: 641 (-39). Non si registrano decessi. Nei normali reparti si trovano 77 pazienti e due in terapia intensiva 5.531altoatesini son in quarantena, mente 735 sono stati dichiarati guariti.