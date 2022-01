Covid, Un altro decesso e 2.461 nuovi contagi in Trentino. Nessuna vittima ma altri 2700 casi i in Alto Adige

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Il covid-19 fa un’altra vittima in Trentino, si tratta di uomo, ultra settantenne, vaccinato ma con altre patologie pregresse. Intanto il numero dei nuovi contagi rimane sempre alto: 2.461 quelli registrati nella ultime 24 ore attraverso oltre 15.000 tamponi. Resta alta, ma stabile la pressione sugli ospedali dove i pazienti attualmente ricoverati sono 148, dei quali 21 in rianimazione; ieri sono stati accolti 12 nuovi pazienti ma nel contempo ne sono stati dimessi altri 11.

Sono 152 i nuovi casi positivi al molecolare (su 2.126 test effettuati) e 2.309 all’antigenico (su 13.073 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 204 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo i dati suddivisi per fasce d’età troviamo:

81 nuovi contagi in fascia 0-2 anni,

92 tra 3-5 anni,

195 tra 6-10 anni,

117 tra 11-13 anni,

172 tra 14-18 anni,

737 tra 19-39 anni

744 tra 40-59 anni

182 tra 60-69 anni

82 tra 70-79 anni

e 59 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 110.

2.258 nuovi guariti portano il totale a 63.031

Le vaccinazioni questa mattina sono arrivate a quota 1.049.905, comprese 400.129 seconde dosi e 208.856 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

A livello provinciale ad oggi (15 gennaio) sono stati effettuati in totale 804.755 tamponi su 283.685 persone.

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 127.201

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 804.755

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 283.685 (+884)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.904.415

Test antigenici eseguiti ieri: 13.750

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 2.279

Test nasali eseguiti fino al 14.01.2022: 1.358.895 test totali, 8.009 risultati positivi, di cui 2.264 confermati, 464 PCR negativi, 5.281 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (14.01.) per fascia d’età:

0-9: 321 = 12%

10-19: 514 = 19%

20-29: 429 = 16%

30-39: 396 = 15%

40-49: 396 = 15%

50-59: 361 = 13%

60-69: 158 = 6%

70-79: 79 = 3%

80-89: 33 = 1%

90-99: 7 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 2.694 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 88

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 58 (agg. al 10.01.2022 ore 19:00)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 71

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 18

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.327 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 24.794

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 190.877

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 215.671

Guariti totali: 104.372 (+1.021)