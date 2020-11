Covid: Trentino e Veneto restano aree gialle, Friuli V.G. diventa arancione

Emilia Romagna, Friuli e Marche sono ‘zona arancione’. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma l’ordinanza. Fedriga: ‘Decisione incomprensibile’. In Emilia Romagna l’ordinanza di Bonaccini più severa delle norme del governo. Kompatscher, test di massa a Bolzano per Natale abbastanza sereno

NordEst (Adnkronos) – La Campania e la Toscana sono diventate ‘zona rossa’. “Ho appena firmato un’ordinanza che istituisce due nuove aree rosse (Campania e Toscana) e tre nuove aree arancioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche).

So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c’è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie. Ce la faremo. Ma è indispensabile il contributo di tutti”. Lo afferma su Fb il ministro della Salute Roberto Speranza.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Una decisione “incomprensibile”. Così il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, ha definito la scelta del Governo di dichiarare il Friuli Venezia Giulia zona arancione (da gialla). Lo ha dichiarato in un video diffuso in serata. “Mi è arrivata comunicazione dal Governo che il Fvg è arancione: è incomprensibile”.

Parlando dei parametri presi in considerazione per giungere alla decisioner, Fedriga ha sottolineato: “Non possiamo sapere questo algoritmo e non possiamo sapere come vengono calcolati questi parametri”, mentre si sa che “sono parametri decisamente non determinanti nella lotta alla pandemia”. Inoltre, ha proseguito, “abbiamo migliorato molti altri parametri”.