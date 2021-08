Covid Trentino Alto Adige: nessun decesso in Regione. A Trento 25 ricoveri, zero decessi e quasi 680.000 vaccinazioni, 45 nuovi contagi

Nessun paziente in rianimazione a Trento, 25 ricoverati, zero decessi, quasi 680.000 vaccinazioni e 45 nuovi contagi

Trento/Bolzano – Nessun paziente in rianimazione, 25 ricoverati, zero decessi, quasi 680.000 vaccinazioni e 45 nuovi contagi. Sono i numeri principali del bollettino covid di oggi, domenica 29 agosto relativamente alla situazione coronavirus in Trentino.

Sono stati analizzati 371 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi positivi e confermato 18 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.452 e i positivi sono risultati 35.

Tra i nuovi contagiati troviamo 4 bambini tra 6-10 anni, 1 ragazzi tra 11-13 anni ed altri 3 tra 14-19 anni. Ci sono poi 4 soggetti in fascia 60-69 anni ad aver che contratto il virus, nessuno di età superiore.

La situazione ospedaliera vede 2 nuovi ingressi nella giornata di ieri, parzialmente compensati da 1 dimissione nel frattempo intervenuta: quindi ci sono al momento 25 pazienti, nessuno dei quali in rianimazione. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina il numero delle somministrazioni era pari a 677.236, di cui 304.898 seconde dosi. Nelle fasce Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni finora sono state rispettivamente 67.493, 90.791 e 107.611.

Il bollettino in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 446 tamponi PCR e registrato 13 nuovi casi positivi. Inoltre 21 test antigenici positivi. Non si registrano decessi, mentre a livello provinciale, domenica 29 agosto sono stati effettuati in totale 628.663 tamponi su 234.188 persone.