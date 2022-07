Covid Trentino Alto Adige: 2 decessi nelle ultime ore in Regione

La situazione aggiornata a lunedì 18 luglio 2022

Trento/Bolzano – Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino, mentre i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 181, di cui uno individuato dai tamponi molecolari (su 28 test effettuati) e 180 con gli antigenici (su 712 test). Lo riporta il bollettino giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti ricoverati sono 98, di cui tre in rianimazione. Nella giornata di domenica sono stati registrati 13 nuovi ricoveri e otto dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.231.902, di cui 428.543 seconde dosi e 352.597 terze dosi.

La situazione a Bolzano

In Alto Adige nelle ultime 24 ore si sono registrati 308 nuovi casi (15 pcr e 293 test antigenici) e il decesso di un paziente covid (un uomo over 70). Gli altoatesini in quarantena sono 6900, mentre 510 sono stati dichiarati guariti.

Domenica, i nuovi positivi sono stati invece 542 (16 pcr e 526 test antigenici) e nessun decesso. Secondo i dati di domenica, i ricoverati nei normali reparti sono 98 e quelli in terapia intensiva 3.