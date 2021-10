Covid: record tamponi in Trentino 8.500 con 29 casi. In Alto Adige, 88 positivi

La situazione aggiornata. Green pass obbligatorio lavoro, proteste in tutta Italia

Trento/Bolzano – Nel primo giorno di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, in Trentino c’è il record di tamponi – 8.544 – il doppio rispetto alla media, che hanno intercettato 29 nuovi contagi. Lo dice il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l’assenza di decessi.

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 8.322 tamponi antigenici che hanno individuato 28 casi positivi. I molecolari sono stati invece 222, dei quali uno solo è risultato positivo: c’è anche da registrare comunque la conferma di una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 5 ragazzini e 2 anziani (uno over 70 e uno over 80). Le classi in quarantena rimangono 5. I nuovi guariti sono 20. Negli ospedali i pazienti ricoverati salgono a 21, di cui 3 in rianimazione, dopo che ieri a una dimissione si sono contrapposti 2 nuovi ingressi. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 768.367, comprese 352.670 seconde dosi e 6.406 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Sono 88 i nuovi casi covid in Alto Adige e 96 i guariti. Sono risultati positivi 46 di 867 tamponi pcr e 42 di 13598 test antigenici. La situazione negli ospedali è stabile, anche se un paziente dal reparto normale è stato spostato in terapia intensiva. Nei normali reparti si trovano ora 22 e in terapia intensiva 8 pazienti. Non si registrano decessi. Sono 1589 gli altoatesini in quarantena.

In breve

