Covid, nessun decesso in Alto Adige fino a venerdì 11 giugno

Sono 15 i ricoveri in ospedale, 1 dei quali in terapia intensiva

Bolzano – Nessun decesso causato dal Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell’Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 568 tamponi molecolari pcr e registrato 8 nuovi casi positivi. Ci sono inoltre 4 test antigenici positivi su 3.017 test antigenici eseguiti.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 14, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 16, mentre una persona è ricoverata in terapia intensiva. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 893.