Covid in Trentino, stabili i dati ma si registrano ancora 7 morti, Fugatti torna negativo al test. In Alto Adige 8 decessi

La situazione aggiornata fino a venerdì 20 novembre

Trento/Bolzano – Dati stabili in Trentino, ma ci sono però 7 morti che portano il totale dei deceduti a 628. Venerdì sono stati 43 nuovi ricoveri in ospedale anche se il saldo (al netto delle dimissioni e dei decessi) è di 13. Complessivamente sono 365 le persone che si trovano in ospedale nei raparti di malattia infettive.

Cala a 38 il numero delle persone in terapia intensiva (38) e sono 3 in meno i pazienti che si trovano in alta intensità (52). Sono segnalati 23 nuovi positivi nelle Rsa (totale: 322), mentre le persone positive a domicilio sono 2.227

SecondO i dati della Protezione civile nazionale, i nuovi positivi sono 234 e sono stati effettuati 3070 tamponi molecolari con un rapporto di positività del 7,6. Questi dati – come è noto – sono al netto dei dati relativi ai tamponi rapidi.

Covid a Bolzano

Ancora 8 vittime del Coronavirus e 736 nuovi casi positivi in Alto Adige. A livello provinciale ad oggi (20 novembre) sono stati effettuati in totale 288.707 tamponi su 142.658 persone. I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (19 novembre): 3.286

Nuovi casi positivi: 736

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 20.117

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 288.707

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 142.658 (+1.106)

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 329

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 139

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 111 (99 a Colle Isarco e 12 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 38

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 446 (+8)

Persone in isolamento domiciliare: 10.239 (delle quali 10 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 43.416 (delle quali 1.509 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 53.665

Persone guarite: 8.160 (+421). A queste si aggiungono 1.200 (+18) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 9.360 (+439)

Collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 858, 549 guariti (al 14.11)

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 32, 28 guariti (al 14.11)