Covid, in Trentino quattro positivi: tre sono minorenni. Sei positivi a Bolzano

Costretti a lavorare oltre 12 ore al giorno nei campi NordEst – Una coppia di coniugi del Bangladesh, titolari di una impresa agricola nel veneziano, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un ordine di custodia cautelare per riduzione in schiavitù di connazionali costretti a lavorare per oltre 12 ore al giorno nei campi senza […]