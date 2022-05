Covid in Trentino: deceduta anziana ultra novantenne in Rsa. In Alto Adige 330 nuovi positivi

Posted on

La situazione covid fino a venerdì 6 maggio 2022 Trento/Bolzano – Zero decessi per Covid e 303 nuovi contagi su oltre 2.100 tamponi in Trentino, dove i pazienti ricoverati sono 65 di cui 2 in rianimazione. Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari precisa inoltre che nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi […]