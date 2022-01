Covid in Trentino: altri 2.431 contagi e un decesso, calano ospedalizzazioni. In Alto Adige 1 vittima e 2.802 casi

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi purtroppo registra un nuovo decesso dovuto al Covid-19 in Trentino. Si tratta di una donna, di oltre 80 anni, non vaccinata e affetta da altre patologie. Il decesso è avvenuto in ospedale.



Il numero dei nuovi casi positivi è pari a 2.431: 75 casi emergono dai molecolari (su 495 test effettuati) e 2.356 dagli antigienici (su 12.621 test effettuati). I molecolari poi confermano 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni il bollettino attesta 160 ricoverati (7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 23 in rianimazione (dato stabile nelle ultime 24 ore), frutto di 14 nuovi ricoveri e 20 dimissioni. I casi attivi sul nostro territorio sono ad oggi 26.833, mentre sono 2.551 i guariti in più, per un totale di 80.073 da inizio pandemia.

I nuovi positivi sono così ripartiti per fasce di età per i bambini e i ragazzi:

102 tra 0-2 anni

124 tra 3-5 anni

240 tra 6-10 anni

123 tra 11-13 anni

143 tra 14-18 anni

Ieri le classi in quarantena erano 380.

Per quanto riguarda gli adulti i nuovi contagi si attestano con questi dati:

660 tra 19-39 anni

728 tra 40-59 anni

178 tra 60-69 anni

81 tra 70-79 anni

52 per 80 e più anni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 1.098.461 le somministrazioni totali effettuate in Trentino, tra le quali 405.398 seconde dosi e 248.645 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Ancora una vittima in Alto Adige per colpa del Covid. A livello provinciale ad oggi (22 gennaio) sono stati effettuati in totale 817.768 tamponi su 287.999 persone.

I numeri in breve:

est PCR:

Tamponi effettuati ieri: (21 gennaio ): 1.757

Nuovi casi testati positivi da PCR: 324

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 146.201*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 817.768

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 287.999 (+570)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.009.564

Test antigenici eseguiti ieri: 15.750

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 2.478

Test nasali eseguiti fino al 21.01.2022: 1.379.935 test totali, 10.490 risultati positivi, di cui 2.354 confermati, 466 PCR negativi, 7.670 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (21.01.) per fascia d’età:

0-9: 413 = 15%

10-19: 548 = 20%

20-29: 323 = 12%

30-39: 406 = 14%

40-49: 407 = 15%

50-59: 386 = 14%

60-69: 186 = 7%

70-79: 97 = 3%

80-89: 29 = 1%

90-99: 7 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 2802 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 102 (-5)

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 63 (agg. al 17.01.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 65

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 19 (+2)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.338 (+1: 1M 80-89)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 34.157

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 203.997

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 238.154

Guariti totali: 116.062 (+2.255)