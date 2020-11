Covid in Trentino: 3 morti in 24 ore. Nuovo focolaio a Telve Valsugana

Sono 3 i morti da covid, nell’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia da Covid in Trentino. Un numero inferiore rispetto a quelli registrati in tutta l’ultima settimana

Trento – Sono invece 37 i nuovi ricoveri (a fronte di 35 dimessi) che portano a 388 i pazienti ricoverati in ospedale. Aumenta il numero di persone in terapia intensiva, che arrivano a 35: 3 in più in una sola giornata. 50 i pazienti in alta intensità.

Sul fronte del contagio, quello registrato attraverso i tamponi molecolari, i nuovi casi sono stati 276, di cui 105 riguardano persone con età superiore ai 70 anni. Il tasso di positività, sui 1.624 tamponi analizzati, si colloca dunque al 17%.

Da Antonio Ferro, dirigente dell’Azienda sanitaria trentina, rinnovato l’appello a mantenere le distanze anche in famiglia, qualora ci siano nello stesso nucleo sia giovani che anziani, a mangiare in momenti separati e portare la mascherina anche in casa.

“La situazione si è aggravata nell’ultima settimana soprattutto relativamente alle ospedalizzazioni – ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – però il Trentino finora è in zona gialla. Quello che succederà domani non lo so”.

Dopo il Tesino, nuovo focolaio in Valsugana

Un focolaio di registra in queste ore a Telve Valsugana in una comunità religiosa composta per lo più da anziani in cui sono stati riscontrati 62 casi positivi, anche asintomatici.

L’azienda sanitaria precisa: “Il caso è venuto alla luce tramite il contact tracing. Stiamo seguendo l’evoluzione della vicenda con la massima attenzione”.