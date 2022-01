Covid: in Alto Adige 2 vittime e 1309 casi, in Trentino 2.290 contagi e 2 decessi. Nel Bellunese deceduto un 33enne

Boom di nuovi casi e di persone in quarantena da Trento a Bolzano fino a Belluno. Anche a gennaio vaccinazioni non stop in Trentino

Trento/Bolzano/Belluno – Sono 2.290 i nuovi casi positivi in Trentino. È il dato che balza all’evidenza nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e conferma quanto la situazione Covid in provincia di Trento richieda la massima attenzione. Dall’aggiornamento emergono purtroppo altri due deceduti: si tratta di un uomo sopra i 60 anni e di una donna over 50, entrambi vaccinati, con altre gravi patologie pregresse, deceduti in ospedale.



Vede invece una riduzione il numero di pazienti ricoverati, al momento 122 (erano 135 nel precedente bollettino), di cui 22 in rianimazione. Nella giornata di lunedì, sono state registrate 25 dimissioni a fronte di 14 nuovi ricoveri. Nel frattempo le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.006.266, di cui 393.630 sono seconde dosi e 179.622 terze dosi.

Riguardo ai nuovi casi positivi, 180 sono risultati al molecolare (su 1.763 test effettuati) e 2.110 all’antigenico (su 15.930 test effettuati). I molecolari poi confermano 605 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nella suddivisione per classi di età dei nuovi positivi troviamo la seguente situazione: 24 (0-2 anni), 27 (3-5 anni), 87 (6-10 anni), 71 (11-13 anni), 217 (14-18 anni), 956 (19-39 anni), 659 (40-59 anni), 158 (60-69 anni), 54 (70-79 anni) e 37 (80 e oltre). Il totale di guariti cresce di 334 unità arrivando a 55.102 da inizio pandemia.

Il punto a Bolzano

Il Covid non allenta la presa in Alto Adige, dove si registra un’altra giornata nera con due nuove vittime del virus (totale decessi 1311 da inizio pandemia). Volano anche i contagi: sfondati i 1300 casi nelle ultime 24 ore, esattamente 1309. La situazione negli ospedali resta delicata ma stabile: 84 pazienti ricoverati nei reparti e 19 (+1) in terapia intensiva. Impennata delle persone in quarantena, sono 7010, oltre 800 in più in un solo giorno.

La situazione nel Bellunese

Ulss1 Dolomiti informa che nelle ultime 24 ore è deceduto un paziente covid positivo di 33 anni ricoverato in Rianimazione covid a Feltre.