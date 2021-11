Covid: 1 decesso e altri 120 casi in Alto Adige. Nessuna vitima e 73 positivi in Trentino. Cortei “no green pass”: fuori dal centro

Cortei “no green pass” fuori dal centro storico e dalle aree commerciali del Trentino. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica. Mercatini di Natale: ok al braccialetto per la sicurezza sanitaria

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid-19 è stato registrato in Trentino, lo conferma il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riporta anche 73 nuovi casi positivi, riscontrati su 12.150 tamponi. Nel dettaglio, sono 31 i casi positivi al molecolare (su 465 test effettuati) e 42 all’antigenico (su 11.685 test effettuati). I molecolari poi confermano 35 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La maggior parte dei nuovi casi sono asintomatici o paucisintomatici, solo un caso ha avuto necessità di ricovero. In ospedale attualmente ci sono 18 pazienti Covid, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri si rileva 1nuovo ricovero e 6 dimissioni. Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 802.612, di cui 368.474 seconde dosi e 18.775 terze dosi. Sono 69 i nuovi guariti, per un totale di 47.854 da inizio pandemia.

Tra i nuovi casi positivi si registrano 17 bambini e ragazzi: 1 nella fascia 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni e 5 tra 14-19 anni (ieri le classi in quarantena erano 3). Tra gli adulti sono 25 i nuovi positivi della fascia 40-59 anni; 14 casi sono stati rilevati tra gli over 60 e fino a 80 e più anni. I vaccinati con almeno una dose sono per la maggior parte compresi tra 20-49 anni (167.978); seguono le persone fra 50-59 anni (74.771) e la categoria 60-69 anni (60.951).

Il punto a Bolzano

Sale il numero degli altoatesini in quarantena. C’è una nuova vittima del Covid in Alto Adige e il conto sale a 1208. I nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 120, i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 1.255 tamponi PCR.

Un dato negativo è l’aumento dei ricoverati: salgono da 56 a 65 i pazienti ricoverati nei normali reparti, scendono da 5 a 4 quelli in terapia intensiva. Il governatore Arno Kompatscher: Roma consenta vantaggi per i vaccinati. “Siamo nel pieno della quarta ondata”.