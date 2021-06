Posted on

ll driver trevigiano rientra così in corsa per il Campionato Italiano Wrc. Sconfitto di misura l’astigiano Bosca che però sale in vetta al tricolore inseguito ora da Sossella. Sarà decisivo l’ultimo atto a Como in ottobre. Incidente non grave per un equipaggio sulla Val Malene: una persona è uscita senza conseguenze mentre una seconda è stata soccorsa dall’elicottero […]