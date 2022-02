Covid: in Trentino 3 nuovi decessi e 361 nuovi casi. In Alto Adige altri 2 decessi e 600 nuovi positivi

La situazione aggiornata in Regione fino a lunedì 7 febbraio 2022

Trento/Bolzano – Un bilancio ancora una volta pesante caratterizza questo inizio settimana: sono tre i decessi, di cui due avvenuti in ospedale e registrati dal bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; si tratta di due uomini over 70, di cui uno non vaccinato e di una donna over 80, vaccinata. I tre pazienti soffrivano di altre patologie.



I nuovi casi odierni si delineano come 17 casi positivi al molecolare (su 176 test effettuati) e 344 all’antigenico (su 3.665 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 173, di cui 18 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 5 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono 12.755, con una variazione odierna di -590 unità. I guariti oggi sono 948, per un totale di 115.529 da inizio pandemia. Questi i nuovi contagi rilevati per fasce di età:

16 tra 0-2 anni

14 tra 3-5 anni

21 tra 6-10 anni

20 tra 11-13 anni

16 tra 14-18 anni

87 tra 19-39 anni

122 tra 40-59 anni

29 tra 60-69 anni

13 tra 70-79 anni

23 tra 80 e più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 326. Sul fronte vaccinazioni, le dosi somministrate sono 1.155.835, di cui 415.668 seconde dosi e 292.127 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Ancora due decessi per la pandemia in Alto Adige, mentre per il secondo giorno consecutivo aumenta sensibilmente il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in area medica.

Le due nuove vittime dell’infezione, secondo quanto riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, sono un over 80 ed una over 90. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 1.367. I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 600: di questi 23 sono stati rilevati sulla base di 304 tamponi pcr (89 dei quali nuovi test) e 577 sulla base di 5.328 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 139, undici in più rispetto ad ieri. In terapia intensiva vengono assistiti 11 pazienti (uno in meno). Inoltre, 93 pazienti (dato aggiornato al 31 gennaio scorso) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre 38 pazienti sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Continua a diminuire il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 19.282 (2.185 in meno). Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 1.995, per un totale di 156.277.