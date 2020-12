Covid: 9 morti e 68 nuovi casi in Alto Adige

A questi si aggiungono altri 34 casi individuati con i 757 test antigenici eseguiti. Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 6269. Di seguito i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (13 dicembre): 699 Nuovi casi testati positivi da PCR: 68 Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 26.852 Numero complessivo dei tamponi effettuati: 336.002 Numero delle persone sottoposte al test PCR: 155.604 (+318) Test antigenici: test antigenici eseguiti ieri: 757 Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 34 Altri dati: Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 221 (al 13.12.) Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 145 Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 29 (14 a Colle Isarco e 15 a Sarnes) (al 13.12.) Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 26 (al 13.12.) Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 649 (+9) Persone in isolamento domiciliare: 6.269 Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 59.980 Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 66.249 Persone guarite: 15.591 (+44). A queste si aggiungono 1.455 (+0) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 17.046 (+44) Collaboratori/collaboratrici dell’Azienda sanitaria positivi al test: 1.218, di questi 780 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 37, di questi 26 guariti (al 05.12.)

In breve

Alto Adige, cacciatore muore in Val Passiria. L’uomo, che viveva a San Martino, stava percorrendo un sentiero nei pressi del maso Steinwandterhof. Sul posto i carabinieri di Tirolo e San Leonardo, allertati da una chiamata al 112. Ma per Florian Troeger, 60 anni, non c’è stato niente da fare.